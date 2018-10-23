شاهد.. استعدادات قبل انطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

تجري الاستعدادات على قدم وساق تمهيدا لانطلاق اليوم الأول من منتدى مبادرة الاستثمار التي تستضيفها الرياض على مدارس 3 أيام.

ومن المقرر أن يشارك في المبادرة هذا العام الآلاف من مختلف دول العالم في إطار جدول أعمال، يتضمن أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصب تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

كما سيتم عقد 12 ورشة عمل متعددة التخصصات، يديرها نخبة من شركاء المعرفة العالميين في قطاعات الثقافة، التواصل، المدن، الاستكشاف، المبادئ، الطاقة، الإعلام، الحياة، الذكاء، المال، الترفيه والمواهب.

وقد تأكد حضور أكثر من 150 متحدثًا، يمثلون أكثر من 140 مؤسسة مختلفة، إضافة إلى شراكات مع 17 مؤسسة عالمية. وسيسلط برنامج المبادرة الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية.