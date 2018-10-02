شاهد بالفيديو.. مبولحي ودوخة يتنافسان على أفضل تصديات الجولة

المواطن - مروة نبيل

شهدت الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من حراس المرمى، الذين لعبوا دورًا بارزًا في فوز أو تعادل أنديتهم.

وكشفت قنوات “دوري بلس” المالكة الحقوق التلفزيونية للكرة السعودية، عن أفضل 5 تصديات في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تصدرها الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى فريق الاتفاق.

وظهر رايس مبولحي بشكل مميز في مباراة الاتفاق وأُحد بالجولة الرابعة، وحافظ على نظافة شباكه بعد تصديه لعدة هجمات خطيرة، ليقود فريقه للتعادل سلبيًا، ويحتل المركزين الأول والرابع في قائمة أفضل 5 تصديات بالجولة الماضية.

واحتل حارس فريق الرائد، الجزائري عز الدين دوخة المركز الثاني في قائمة أفضل 5 تصديات بالجولة الرابعة، بعد تصديه لعدة فرص خطيرة خلال مباراة الشباب، وقاد فريقه للتعادل إيجابيًا مع الليوث.

وجاء مصطفى ملائكة حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في المركز الثالث بقائمة أفضل 5 تصديات في الجولة الماضية، فعلى الرغم من استقباله لهدفين أمام الحزم، إلا أنه تصدى لعدد من الفرص الخطيرة.

وفي المركز الخامس بقائمة أفضل تصديات الجولة الرابعة، جاء الجزائري مليك عسيلة حارس مرمى نادي الحزم، الذي ظهر بمستوى جيد أمام الفيصلي، التي انتهت بفوز فريقه وحصده لأول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.