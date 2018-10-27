شاهد.. بث عملية جراحية مباشرة على فيسبوك لهذا الغرض

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

في واقعة غريبة، بُثت عملية جراحية في ولاية تكساس الأميركية لإزالة أجزءا مصابة بخلايا سرطانية في أحد ثديي سيدة، مباشرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سونيا جونسون البالغة من العمر 50 عامًا تم تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في ديسمبر الماضي بعد فحص طبي متخصص.

حالة سونيا الطبية كانت لا يمكن معه الانتظار حتى يتمكن العلاج الكيميائي من فرض تأثيره الطبي على الخلايا السرطانية، وهو ما يعني أن حالة السيدة الأميركية كانت على وشك التدهور لولا اكتشاف المرض والبدء بشكل فعلي في علاجه.

وقامت سونيا بإجراء عملية استئصال الورم لإزالة الجزء السرطاني من ثديها، بينما شاهد العملية الجراحية أكثر من 25 ألف شخص على فيسبوك.

وأتت رغبة سونيا في بث العملية الجراحية كجزء من جهدها التوعوي بضرورة الفحص المبكر والدوري لاكتشاف هذه الأمراض، حيث تأمل سونيا وأطباءها أن يثير بث العملية مباشرة على البث الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الوعي العام وتشجيع الآخرين على فحص ثدييهم لاكتشاف المرض مبكرًا.