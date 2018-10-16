شاهد .. بث مباشر لـ مباراة البرازيل والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

تنطلق بعد لحظات مباراة البرازيل والأرجنتين، ضمن منافسات البطولة الرباعية الدولية والمُقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

ويذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين ستكون المباراة الختامية للبطولة الرباعية، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي بمواجهة المنتخب الأرجنتيني للمنتخب العراقي.

وتُقام مباراة البرازيل والأرجنتين على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب السعودي بهدفين دون رد، أما المنتخب الأرجنتيني ففاز على المنتخب العراقي برباعية دون رد.

ويقود الحكم الألماني فيلكس بريش قيادة مباراة الأرجنتين والبرازيل تحكيميًّا.

سيواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجوم المنتخب الأرجنتيني أملًا في قيادة بلاده لتحقيق الفوز ليخطف الأضواء، وسط غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

http://www.kora-star.tv/2018/10/brazil-vs-argentina.html