شاهد.. بث مباشر لليوم الأول من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

تقدم “المواطن” بثاً مباشراً لفعاليات اليوم الأول من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي تستضيفها الرياض على مدار 3 أيام.

وقد بدأ توافد المشاركين في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وسط حضور محلي وعربي ودولي مميز، ووسط استعدادات لبدء الجلسة الأولى التي يتحدث فيها كيريل ديمتريف؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي، ولبنى العليان؛ الرئيس التنفيذي لشركة العليان، وياسر الرميان؛ مدير عام صندوق الاستثمار السعودي، وخلدون خليفة؛ مدير عام مبادلة للاستثمار.

ويتضمن جدول الأعمال أكثر من 40 جلسة، ونقاشات مفتوحة، وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصب تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحول، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.

كما سيتم عقد 12 ورشة عمل متعدّدة التخصصات، يديرها نخبة من شركاء المعرفة العالميين في قطاعات: الثقافة، التواصل، المدن، الاستكشاف، المبادئ، الطاقة، الإعلام، الحياة، الذكاء، المال، الترفيه والمواهب.