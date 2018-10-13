شاهد.. ضبط مسلحَين اصطادا وعلاً بمحمية الوعول

المواطن - الرياض

تسلل شخصان إلى محمیة الوعول حاملین سلاحاً نارياً، وقاما باصطیاد وعل، فیما تمكنت الأجهزة الأمنیة من الإطاحة بهما.

وأعلنت الهیئة السعودية للحیاة الفطرية، عبر حسابها الرسمي، أن أفراد قوة حماية المناطق المحمیة التابعین لها بالتعاون مع الجهات الأمنیة تمكنوا، من القبض على الشخصین المتسللین، وضبط ما بحوزتها.

وأظهرت صور نشرتها الهیئة المضبوطات التي كانت بحوزة المتسللین، من بینها سلاحان آلیان، ومنظار صید، فضلاً على الوعل الذي تم اصطیاده.

وأوضحت أنه تم اتخاذ اللازم وتسلیم الشخصین والمضبوطات للجهات المختصة لتطبیق النظام بحقهما.