شاهد.. كيف خرق “دوقا ساسيكس” ميغان وهاري” القواعد الملكية

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ليست المرة الأولى التي يخرج فيها دوقا “ساسيكس” الأمير هاري وزوجته ماركل عن القواعد الملكية.

ومرة أخرى كسرا البروتوكول حيث التقطت ميغان ماركل صورة مع إحدى المعجبات أثناء جولة لهما بسيدني الإسترالية.

وتمكنت فتاة صغيرة اردتدت كنزة كتب عليها شعار”الفتيات يستطعن فعل أي شئ”من لفت انتباه الأمير هاري، فتوجه نحوها وسألها “هل تريدين مقابلة زوجتي؟”.

وانتبه الأمير هاري للشبه الذي يجمع بين ميغان والفتاة الصغيرة، فدعا الأمير زوجته لمقابلة الفتاة وسألها مرة أخرى”هل تريدين أن ألتقط لك صورة معها؟” فأجابت الفتاة بنعم، ثم أخذ هاتفها والتقطت صورة لهما سويًا.

وأضافت جدة الفتاة إن حفيدتها تشبه الأميرة ميغان وهي صغيرة، فأجابت ميغان، “كدت أقول نفس الشئ”.

وكان الثنائي المثير للجدل قد أمضيا ثلاثة أيام متتالية في أستراليا لافتتاح مركز للعلوم في حديقة للحيوان.