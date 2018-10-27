شاهد.. لحظة اعتراض صواريخ في سماء إسرائيل

المواطن - متابعة

قامت منظومة القبة الحديدية، اليوم الجمعة، بإطلاق صواريخها لاعتراض رشقات من الصواريخ انطلقت من غزة.

ودوت صافرات الإنذار في بلدتي سديروت وشاعر هنيغف، المحاذيتين لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، “انطلقت صافرات الإنذار في سديروت والمجلس الإقليمي شاعر هنيغف”.

وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رشقات من الصواريخ انطلقت من قطاع غزة، تم اعتراض 6 منها في سماء بلدة سديروت، فيما سقطت 4 أخرى قرب مناطق مأهولة.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن عدداً من الإسرائيليين أصيبوا بالهلع جراء القصف الصاروخي من قطاع غزة.

ويأتي هذا القصف بعد يوم من التوتر شهدته حدود قطاع غزة، سقط على إثره 5 شهداء وأكثر من 200 مصاب، جراء الاعتداء الإسرائيلي على المتظاهرين الفلسطينيين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة.