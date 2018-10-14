شاهد.. لحظة دهس مستوطنة إسرائيلية لفلسطينيين بالضفة

المواطن - متابعة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر”، مقطع فيديو، اليوم الأحد، رصد لحظة دهس مستوطنة إسرائيلية لفلسطينيين بمركبة تقودها، في شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ووقع حادث الدهس بالقرب من مستوطنة “كرني شمرون” شرقي مدينة قلقيلية، وأسفر عن إصابة الشابين بجروح نُقلا على إثرها للعلاج في مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية، ولم تتضح على الفور درجة خطورة إصابات الفلسطينيَين.

وكانت سيدة فلسطينية قد استشهدت أمس الأول، قرب مدينة نابلس، إثر رشق مركبة كانت تستقلها بالحجارة، من قبل مجموعة من المستوطنين. ‎

ويفلت المستوطنون من العقاب على أعمالهم الشنيعة بحكم تواطؤ سلطات الاحتلال التي تحميهم من المساءلة؛ بينما تنكّل بالفلسطينيين من الجنسين ومن مختلف الأعمار في كل مناطق الأراضي المحتلة.