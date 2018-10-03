شاهد.. لص حاول الهروب من الشرطة فعلق في مدخنة المنزل

المواطن - متابعة

وقع لص في شر أعماله عندما حاول الهرب من الشرطة فعلق في مدخنة المنزل الذي كان يقوم بسرقته.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن شرطة مدينة بيرازاتيجوي الأرجنتينية شاركت قبل بضعة أيام في عملية إنقاذ غير عادية، عندما تلقت اتصالًا من أحد الأشخاص أفاد أنه وجد مهاجرًا من بوليفيا علق في مدخنة منزله.

وحاول اللص الهروب من الشرطة، التي كانت قد وصلت في وقت مبكر، عن طريق مدخنة المنزل، ولكنه علق ولم يستطع التحرك.

ونجح اللص، قبل وصول الشرطة إلى البيت، في تجهيز المسروقات، حيث كان من بينها تلفزيون ولابتوب وحقيبة مليئة بالملابس، إلا أن حظه العثر أوقعه في المدخنة ليتم القبض عليه ويحال للمحاكمة بتهمة السطو.

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