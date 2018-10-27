شاهيني تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني- المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مستودع (الرياض).

– فني ميكانيكي (جدة).

– منسق أسطول (عدد 3 وظائف/ المدينة المنورة).

– أخصائي أول اكتساب المواهب (جدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أكتوبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 ديسمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)