شباب الأخضر يستعدون لأستراليا بدون راحة

المواطن - محمد سمعه

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا تحضيراته؛ وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الأسترالي بعد غد الاثنين في دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم آسيا تحت 19 عاماً.

وتدرب لاعبو الأخضر الشاب بحماس وتفاؤل كبيرين قبل مواجهة منتخب الكانجارو الأسترالي.

وعاود الأخضر تدريباته بدون توقف وراحة وذلك عقب الفوز بالأمس على منتخب طاجيكستان بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل للأخضر كل من صافي الزقرتي هدفين وفرج الغشيان هدفاً.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تواجد اللاعب تركي العمار نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي ضمن قائمة أبرز ثمانية لاعبين خطفوا الأنظار وتألقوا بشكل كبير خلال مرحلة دور المجموعات من بطولة كأس أمم آسيا.

سيواجه المنتخب السعودي، نظيره الأسترالي يوم الاثنين المقبل، وفي حال تأهل الأخضر إلى دور نصف النهائي فسيواجه الفائز من منتخبي كوريا الجنوبية وطاجيكستان.