شباب الأخضر يقهرون إندونيسيا قبل الآسيوية

المواطن - محمد سمعة

نجح المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم في الفوز على المنتخب الإندونيسي وديًا بنتيجة هدفين لهدف في ظل استعدادات الأخضر للمشاركة في البطولة الآسيوية تحت 19 عامًا.

وتمكن اللاعب عبدالله الحمدان من تسجيل الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل الأخضر تألقه، حتى نجح في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والستين عبر اللاعب عبدالله الحمدان بطريقة جميلة.

سيخوض المنتخب السعودي أول مباراة له في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا أمام المنتخب الماليزي يوم 20 أكتوبر الجاري في مباراة ستُقام على ملعب باتريوت كاندراباجا في إندونيسيا.

سبق للأخضر الشاب أن تقابل وديًا مع المنتخب الأردني والمنتخب العراقي قبل السفر إلى إندونيسيا.

يتواجد الأخضر الشاب حاليًا في إندونيسيا للتحضير بشكل نهائي للبطولة الآسيوية والتي تنطلق بداية من 18 أكتوبر حتى الرابع من نوفمبر.