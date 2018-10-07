شباب السعودية يتدربون على الاستحواذ والضغط العكسي

المواطن - مروة نبيل

واصل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، اليوم الأحد، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في مدينة بوغور الإندونيسية، استعدادًا لبطولة كأس آسيا 2018، المُقرر انطلاقها يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري.

وأدى الأخضر حصته التدريبية على ملعب “بادجاجاران بوغور”، تحت قيادة المدير الفني خالد العطوي، حيث بدأت بتمارين مربعات صغيرة، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة والضغط العكسي.

واختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا، الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب؛ بهدف تطبيق التحولات الدفاعية والهجومية، على أن يواصل تدريباته، يوم غدٍ الاثنين، في حصتين صباحية ومسائية.

ومن المُقرر أن يختتم الأخضر معسكره الحالي، ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، يوم 15 من شهر أكتوبر.