شبح الإقالة يُطارد مدرب بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ الألماني قريبًا من الإقالة في حال لم يُحقق نتائج إيجابية مع النادي البافاري خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن بايرن ميونيخ تعرض لخسارة ثقيلة في الدوري الألماني من فريق بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة من عمر المسابقة مما جعل فرص المدرب كوفاتش في البقاء كمدير فني للنادي البافاري تتقلص.

وكان المدرب كوفاتش تولى مسؤولية تدريب نادي بايرن ميونيخ صيف العام الجاري خلفًا للمدرب الألماني يوب هاينكس.

وحقق كوفاتش مع فريقه السابق أينتراخت فرانكفورت لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي على حساب نادي بايرن ميونيخ قبل الرحيل لتدريب الفريق البافاري.

وفي حال أقال بايرن ميونيخ المدرب كوفاتش، قد يتجه للتعاقد مع يوب هاينكس مجددًا وهو مدرب الأوقات الصعبة لدى النادي البافاري.