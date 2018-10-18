شبيه خاشقجي يتوعد مصور مقطع العشاء: نلتقي في ساحة القضاء

المواطن- فهد القحطاني - عسير

هدد شبيه الصحفي المختفي في تركيا جمال خاشقجي، من يقوم بترويج مقطع فيديو تم تصويره له دون موافقته باللجوء إلى القضاء.

وتعرض مواطن من سكان منطقة عسير لعملية تصوير خِلسة في أحد المطاعم بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، من قِبل شخص مجهول، حيث قام هذا المجهول بتصوير المواطن ووضع رسالة تحت المقطع يقول فيها جمال خاشقجي يتعشى في مثلث الدرب.

صحيفة “المواطن” أجرت اتصالاً مع المواطن الذي ظهر في المقطع، وتحتفظ الصحيفة باسمه حفاظاً على خصوصيته، حيث قال: دخلت أحد المطاعم بمحافظة الدرب الأسبوع الماضي وكان الوقت ليلاً وطلبت من العاملين بالمطعم إحضار طعام العشاء، ولم أكن أعلم أن هناك شخصاً مستهتراً بخصوصيات الناس قام بتصويري على غفلة قاصداً رفع المقطع ونشره، متناسياً ومتجاهلاً حقوق الغير، وقاصداً إلحاق الضرر والإساءة والتطاول على حرمة الحياة الشخصية الخاصة بي.

وأضاف: وبعد خروجي وعودتي إلى بيتي تفاجأت في صباح اليوم التالي بكثرة الاتصالات من أقربائي وأصدقائي وكل مَن يعرفني ليخبروني بهذا المقطع المنتشر الذي ألحق الضرر بي وتسبب لي بمضايقات أينما ذهبت وأثر عليّ نفسياً.

وذكر المواطن أنه توجه للجهات الأمنية وأبلغ عما حصل، وأُعد المحضر اللازم وفي انتظار تحويل الموضوع للنيابة ومقاضاته ورد اعتباري لما لحق بي من أضرار.

واستطرد بقوله: رغم التحذيرات والقرارات التي أصدرتها النيابة العامة في هذا الشأن إلا أن هذا المجهول أقدم على ارتكاب جريمته بحقي.

يذكر أن المادة الثالثة والمادة السادسة من نظام العقوبات حددتا عقوبة من يتعمد ارتكاب أي من الجرائم المعلوماتية سواء قام بالإنتاج‏ أو الإرسال أو نشر صوراً ومقاطع مسيئة لشخص أو لأشخاص أو منشأة والتشهير وإلحاق الضرر بهم بأية طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة رقمية هي جريمة معلوماتية يعاقَب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة خمس مائة ألف ريال، كذلك إنتاج‏ ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده وإرساله وتخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب أو إرسالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال.