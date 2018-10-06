شجار في الجو ينتهي بتدخل مقاتلتي إف-16!

المواطن - متابعة

بعث سلاح الجو الهولندي، السبت، مقاتلتي “إف-16” لمواكبة طائرة ركاب كانت تقوم برحلة باتجاه أمستردام، بعدما تصرف أحد الركاب بشكل عدائي؛ ما تسبب بشجار على متنها.

وأكدت الناطقة باسم سلاح الجو، جوانا هلموندز، بحسب وكالة فرانس برس، أن “أميركيًّا في التاسعة والعشرين من العمر تصرف بشكل عدائي بعدما طلب منه أحد أفراد الطاقم العودة إلى مقعده”.

وأضافت: “اندلع شجار إثر ذلك وتمكن أفراد الطاقم بمساعدة الركاب من السيطرة على الرجل”. حسب “فرانس برس”.

وتابعت أن عددًا من الركاب أصيب بجروح طفيفة، اثنان منهما أصيبا بكدمات في عينيهما.

وأعطي إذن للطائرة بالهبوط في مطار أمستردام- شيبول، وأوقفت الشرطة الرجل الذي تسبب بالشجار، وأرسل إلى مركز للأمراض النفسية للكشف عليه.

وأوضح سلاح الجو، السبت، أنه لا يتم إرسال المقاتلات الهولندية المجهزة بصواريخ إلا في حالات استثنائية جدًّا.

ثم قالت السلطات: إن الشجار وقع فوق ألمانيا قبل نحو نصف ساعة من موعد هبوط الطائرة وهي من طراز “إيرباص إيه 330-200” تابعة لشركة “كاي إل أم” الهولندية في مطار أمستردام في وقت مبكر السبت.