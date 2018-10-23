شراكة سعودية صينية لتأسيس جمعية محامين لدول طريق الحرير

المواطن - واس

زار نائب وزير العدل الصيني، شونغ شونغوا، مقر الهيئة السعودية للمحامين في مدينة الرياض، برفقة وفد عدلي ودبلوماسي رفيع المستوى؛ لبحث مجالات التعاون القانوني والتوعية القانونية مع الهيئة.

واستمع شونغ شونغوا من الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب إلى شرح عن أعمال ومبادرات الهيئة السعودية للمحامين، وجوانب الاهتمام المشترك في المجالات العدلية مع الصين، فضلا عن الأمور المتعلقة بإجراءات الترخيص وطبيعة الممارسة القانونية والإحصائيات المتعلقة بذلك.

ودعا نائب وزير العدل الصيني الهيئة السعودية للمحامين للانضمام كعضو مؤسس لمبادرة تأسيس “جمعية محامين لدول طريق الحرير” (Belts and Road International Law Association) التي تبرمها جمعية المحامين الصينيين مع هيئات المحامين في البلدان الواقعة ضمن طريق الحرير، وتوقيع مذكرة تعاون بين الجهتين.

من جهته، قال الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين: إن الانضمام لهذه الجمعية والخطوات التي ترمي لها الشراكة معها تتماشى مع إستراتيجية الهيئة ومبادرتها الرامية إلى التواصل المحلي والدولي لإبراز دور الهيئة ورسالتها.

وعبر عن أمله في أن تضع مذكرة التفاهم اللبنات الأساسية لزيادة تأهيل المحامي السعودي وفرص حضوره دوليًّا ليكون قادرًا على تقديم المشورة القانونية ودعم المشاريع والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمبادرة طريق الحرير، وتسهيل تقديم الخدمات القانونية الاحترافية للشركات الصينية التي تستثمر في المملكة العربية السعودية.

