شراكة مجتمعية بين التعليم والصحة بأحد رفيدة

المواطن - فهدالقحطاني- أحد رفيدة

نفذت المدرسة الابتدائية الرابعة للبنات بأحد رفيدة، اليوم الخميس، برنامج الشراكة المجتمعية بين التعليم والصحة.

وقام عدد من الطالبات بقيادة قائدة المدرسة مريم محمد الوادعي ورائدة الشراكة المعلمة نوال مبارك القحطاني ورائدة الإرشاد الصحي المعلمة موزة سعيد أبوعوه بزيارة لمستشفى أحد رفيدة العام؛ وذلك من أجل التعرف على بعض أقسام المستشفى وتعريف الطالبات بعمل كل قسم ومهامه.

وقد تم استقبالهن من قبل إدارة المستشفى وبعض المسؤولين بالأقسام وكان أول قسم تمت زيارته قسم التغذية حيث استمعن لشرح كامل عن كيفية اختبار الأغذية وطريقة تخزينها كذلك طريقة إعدادها وتقديمها للمرضى والعناية بجميع الأدوات المستخدمة في التخزين أو في عملية الطهي.

بعد ذلك تمت زيارة عدد من الأقسام وزيارة بعض المرضى وتقديم الهدايا الرمزية لهم من الطالبات والطاقم العلمي وخلال هذه الزيارة.

” المواطن” شاركت بحضورها هذا البرنامج المتميز الذي عبرت فيه الطالبات والمعلمات عن مدى الاستفادة منه مطالبات بتكراره.