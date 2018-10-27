شرطة الرياض تنهي مغامرات خماسي عصابة النشل والسرقة .. نفذوا ٦٨ جريمة

المواطن - الرياض

أطاحت شرطة منطقة الرياض بخمسة وافدين من الجنسية التشادية، كوّنوا تشكيلًا عصابيًّا لسرقة ونشل المارة باستخدام الدراجات النارية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت- بفضلٍ من الله- عن القبض على خمسة أشخاص من الجنسية التشادية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم النشل باستخدام الدراجات النارية وسلب الأموال والمقتنيات الشخصية تحت تهديد السلاح، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب (٦٨) حادثة، من بينها جريمة اعتداء على مقيم بنجلاديشي الجنسية أمام منزله بحي الديرة وسط العاصمة الرياض.

وأضاف المتحدث أنه سبق تداول مقطع فيديو عن تلك الجرائم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد جرى إيقاف المتهمين وإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وتابع أن شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.