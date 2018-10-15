شرطة المدينة المنورة تعلن عن وظائف شاغرة بالمرتبة السابعة

المواطن - المدينة المنورة

أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة (للمرة الأولى) عن توفر وظائف شاغرة بالمرتبة السابعة، للعمل بمسمى (عمدة/أ)، المخصصة للأحياء التالية (وعيرة، والمصانع، والجمعة).

واشترطت الشرطة أن يكون المتقدم سعودياً بالأصل، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً، وأن يكون من سكان الحي أو المكان مقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار ومن العارفين بأحوال السكان فيه على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- عمدة/أ (ذات الرقم 1638) لحي (وعيرة).

2- عمدة/أ (ذات الرقم 1637) لحي (المصانع).

3- عمدة/أ (ذات الرقم 1639) لحي (الجمعة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودياً بالأصل.

2- أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.

3- أن يكون من سكان الحي أو المكان مقيماً فيه بصورة مستمرة ولمدة لا تقل عن خمس سنوات قبل الاختيار ومن العارفين بأحوال السكان فيه على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل وظيفة العمدة.

4- أن لا يكون قد سبق عليه الحكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5- أن لا يكون قد سبق فصله تأديبياً من وظيفة عمدة أو من أي وظيفة عامة أخرى.

6- أن يكون سالماً من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام الوظيفة على أن تثبت لياقته بتقرير طبي صادر من جهة طبية رسمية ومعتمدة.

7- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومن ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة وحسن الخلق.

8- أن تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة العامة.

9- ألا يكون متقاعداً عسكرياً أو مدنياً.

10- ألا يكون عسكرياً على رأس العمل.

11- يشترط لشغل وظيفة بالمرتبة (السابعة) أن تكون الخدمة محسوبة بعد المؤهل العلمي:

أ- يفضّل من يحمل الشهادة الجامعية + أربع سنوات خبرة.

ب- الثانوية العامة أو ما يعادلها + اثني عشر سنة خبرة (بعد الثانوية).

وأوضحت شرطة المدينة، أنه سيتم إعطاء الأولوية لحملة الشهادات الأعلى المستوفية لديهم الشروط المطلوبة وسيعطى أولوية الترشيح لمن يجيد استخدام الحاسب الآلي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم الاثنين بتاريخ 1440/02/06هـ ولمدة ثلاثون يوماً من تاريخ نشر الإعلان.

طريقة التقديم:

1- عمدة/أ (ذات الرقم 1638) لحي (وعيرة):

– على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة من سكان الحي التي حدودها من الشمال طريق الملك خالد، الدائري الثالث ومن الجنوب طريق المطار ومن الشرق طريق الملك خالد، ومن الغرب جبل وعيره، التقدم بطلبه لشرطة منطقة المدينة المنورة / شئون الموظفين، مصطحباً معه الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال المدنية.

2- عمدة/أ (ذات الرقم 1637) لحي (المصانع):

– على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة من سكان الحي التي حدودها من الشمال الحلقة الدائرة المتوسطة طريق الأمير عبدالمجيد، مبنى دار الرعاية الاجتماعية، ومن الجنوب جزء من الدائري الأول، طريق الملك فيصل، ومن الشرق شارع أبوذر ومن الغرب طريق عثمان بن عفان (طريق العيون)، التقدم بطلبه لشرطة منطقة المدينة المنورة / شئون الموظفين، مصطحباً معه الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال المدنية.

3- عمدة/أ (ذات الرقم 1639) لحي (الجمعة):

– على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة من سكان الحي التي حدودها من الشرق طريق الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز (شارع قربان) ومن الغرب (طريق قباء) ومن الشمال الدائري الأول (طريق الملك فيصل) ومن الجنوب امتداد طريق الهجرة (مسجد قباء)، التقدم بطلبه لشرطة منطقة المدينة المنورة / شئون الموظفين، مصطحباً معه الشهادات العلمية والعملية وبطاقة الأحوال المدنية.