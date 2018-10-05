شرطة عسير تحدد هوية الجثة المقيدة وسط الطريق

المواطن - سعيد آل هطلاء - أبها

كشفت شرطة عسير معلومات جديدة مرتبطة بالعثور على جثة مربوطة في سرير وسط أحد طرق أبها.

وقالت شرطة عسير إن جثة أبها التي عثر عليها ملفوفة ببطانية تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود توفي نتيجة تعرضه لطلقات نارية .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ١٤٣٩/١/٢٤هـ باشرت دوريات الأمن بلاغا عن رصد. جثة، ملفوفة ببطانية، على سرير موضوع وسط طريق بوادي الطالع، على بعد ١١ كم من مدينة أبها.

وأضاف أنه وبمعاينة الجثة، بحضور الطبيب الشرعي والمحقق المناوب بفرع النيابة العامة والمختصين من إدارتي الأدلة الجنائية والتحريات، اتضح أنها تعود لشخص من مخالفي نظام الحدود، في العقد الثالث من عمره، وأن الوفاة ناتجة عن تعرضه لطلقات نارية بسلاح رشاش. وقد تم استكمال إجراءات الضبط الجنائي للجريمة، ومباشرة التحريات الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها وتحديد المتورطين فيها .