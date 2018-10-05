شرفي نصراوي يتكفل بمعسكر مباراة الحزم دوريًّا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن تكفل عضو شرف النادي فهد المشيقح بتكاليف معسكر الفريق الأول لمباراة النصر والحزم، والتي تنطلق اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ووجهت إدارة النصر الشكر لفهد المشيقح على ما تقدم به من مبادرة داعمة للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي، وذلك من أجل صدارة الدوري مؤقتًا، في ظل تأجيل مباراة الهلال في الجولة الخامسة بالدوري لخوضه مباراة الزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي غدًا السبت.