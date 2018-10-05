شرفي نصراوي يتكفل بمعسكر مباراة الحزم دوريًّا

شرفي نصراوي يتكفل بمعسكر مباراة الحزم دوريًّا

2018/10/05
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1825
0
طباعة
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن تكفل عضو شرف النادي فهد المشيقح بتكاليف معسكر الفريق الأول لمباراة النصر والحزم، والتي تنطلق اليوم الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ووجهت إدارة النصر الشكر لفهد المشيقح على ما تقدم به من مبادرة داعمة للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم في تمام الساعة التاسعة إلا ثلثًا مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى نادي النصر إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي، وذلك من أجل صدارة الدوري مؤقتًا، في ظل تأجيل مباراة الهلال في الجولة الخامسة بالدوري لخوضه مباراة الزمالك المصري في بطولة السوبر المصري السعودي غدًا السبت.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم