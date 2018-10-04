شركة النهدي تعلن توفر 18 وظيفة شاغرة للرجال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 18 وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى (كابتن توصيل طلبات)، براتب يبدأ من 4000 ريال سعودي، للعمل في (الرياض- المدينة المنورة- مكة المكرمة- جدة، تبوك، خميس مشيط، جازان).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل رخصة سياقة سارية المفعول، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الملخص الوظيفي:

– ضمان تسليم المنتجات في الوقت المناسب للعميل بما يتماشى مع القوانين الحكومية وتعليمات السلامة.

المسؤوليات:

1- تقديم الدعم في تجهيز الطلبات من خلال التعاون مع الصيدلي ونقل الطلبات من الصيدليات إلى سيارة التوصيل لضمان دقة الطلبات.

2- توصيل الأصناف، المنتجات المطلوبة للعميل في الوقت المناسب، وتحصيل قيمتها وفقًا للفاتورة المصدرة من قبل الصيدلي.

3- التأكد من ترتيب البضائع بشكل آمن وسليم داخل السيارة وفقًا للمعايير والمتطلبات التشغيلية من أجل منع أي ضرر.

4- إرجاع المنتجات المتضررة أو غير المرغوب فيها من قبل العملاء إلى الصيدلية.

5- ركن سيارة التوصيل في المكان المحدد عند الصيدلية بعد تسليم جميع الطلبات لضمان سلامة المركبة.

6- التحقق بانتظام من نظافة السيارة، مستويات سائل التبريد، الوقود والزيوت في الأجزاء الميكانيكية لضمان سلامة وجاهزية السيارة.

7- قيادة السيارة بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة الحكومية لتجنب أي عقوبات أو غرامات.

8- لا تقتصر واجبات الموظف فقط على المسؤوليات المذكورة أعلاه؛ قد يوكل إليه مهام أخرى حسب الاحتياجات التشغيلية.

الوظائف:

1- كابتن توصيل طلبات (مكة المكرمة) (العدد 3).

2- كابتن توصيل طلبات (المدينة المنورة) (العدد 3).

3- كابتن توصيل طلبات (جدة) (العدد 3).

4- كابتن توصيل طلبات (الرياض) (العدد 6).

5- كابتن توصيل طلبات (خميس مشيط، جازان) (العدد 2).

6- كابتن توصيل طلبات (تبوك) (العدد 1).

الراتب:

– يتراوح الراتب من 4000 ريال سعودي إلى 4500 ريال سعودي.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- يحمل رخصة سياقة سارية المفعول.

3- أن يكون عمر المتقدم من 20 إلى 35 عامًا.

بيئة العمل:

– داخل المعرض: 10%.

– خارج المعرض: 90%.

– أيام العمل: 6 أيام عمل.

– الإجازات الأسبوعية: يوم إجازة.

– ساعات العمل: مواعيد متغيرة على حسب احتياج العمل.

الخبرات المطلوبة:

– سنة خبرة في نفس المجال.

– رخصة سياقة سارية المفعول.

اللغات المطلوبة:

– العربية (تحدثًا وكتابة).

– الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

المهارات المطلوبة:

– مهارة خدمة العملاء.

– مهارة التواصل.

– مهارة التعاون.

موعد وطريقة التقديم: متاح الآن وينتهي بتاريخ 20/ 10/ 2018م، من خلال الرابط التالي (هنا).