شركة النهدي تعلن توفر 18 وظيفة شاغرة للرجال

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر 18 وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى (كابتن توصيل طلبات)، براتب يبدأ من 4000 ريال سعودي، للعمل في (الرياض- المدينة المنورة- مكة المكرمة- جدة، تبوك، خميس مشيط، جازان).
واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويحمل رخصة سياقة سارية المفعول، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الملخص الوظيفي:
– ضمان تسليم المنتجات في الوقت المناسب للعميل بما يتماشى مع القوانين الحكومية وتعليمات السلامة.
المسؤوليات:
1- تقديم الدعم في تجهيز الطلبات من خلال التعاون مع الصيدلي ونقل الطلبات من الصيدليات إلى سيارة التوصيل لضمان دقة الطلبات.
2- توصيل الأصناف، المنتجات المطلوبة للعميل في الوقت المناسب، وتحصيل قيمتها وفقًا للفاتورة المصدرة من قبل الصيدلي.
3- التأكد من ترتيب البضائع بشكل آمن وسليم داخل السيارة وفقًا للمعايير والمتطلبات التشغيلية من أجل منع أي ضرر.
4- إرجاع المنتجات المتضررة أو غير المرغوب فيها من قبل العملاء إلى الصيدلية.
5- ركن سيارة التوصيل في المكان المحدد عند الصيدلية بعد تسليم جميع الطلبات لضمان سلامة المركبة.
6- التحقق بانتظام من نظافة السيارة، مستويات سائل التبريد، الوقود والزيوت في الأجزاء الميكانيكية لضمان سلامة وجاهزية السيارة.
7- قيادة السيارة بما يتماشى مع اللوائح والأنظمة الحكومية لتجنب أي عقوبات أو غرامات.
8- لا تقتصر واجبات الموظف فقط على المسؤوليات المذكورة أعلاه؛ قد يوكل إليه مهام أخرى حسب الاحتياجات التشغيلية.
الوظائف:
1- كابتن توصيل طلبات (مكة المكرمة) (العدد 3).
2- كابتن توصيل طلبات (المدينة المنورة) (العدد 3).
3- كابتن توصيل طلبات (جدة) (العدد 3).
4- كابتن توصيل طلبات (الرياض) (العدد 6).
5- كابتن توصيل طلبات (خميس مشيط، جازان) (العدد 2).
6- كابتن توصيل طلبات (تبوك) (العدد 1).
الراتب:
– يتراوح الراتب من 4000 ريال سعودي إلى 4500 ريال سعودي.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- يحمل رخصة سياقة سارية المفعول.
3- أن يكون عمر المتقدم من 20 إلى 35 عامًا.
بيئة العمل:
– داخل المعرض: 10%.
– خارج المعرض: 90%.
– أيام العمل: 6 أيام عمل.
– الإجازات الأسبوعية: يوم إجازة.
– ساعات العمل: مواعيد متغيرة على حسب احتياج العمل.
الخبرات المطلوبة:
– سنة خبرة في نفس المجال.
– رخصة سياقة سارية المفعول.
اللغات المطلوبة:
– العربية (تحدثًا وكتابة).
– الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).
المهارات المطلوبة:
– مهارة خدمة العملاء.
– مهارة التواصل.
– مهارة التعاون.
موعد وطريقة التقديم: متاح الآن وينتهي بتاريخ 20/ 10/ 2018م، من خلال الرابط التالي (هنا).