شركة علم تعلن توفر وظائف تقنية.. هنا رابط التقديم

شركة علم تعلن توفر وظائف تقنية.. هنا رابط التقديم

2018/10/01
الساعة 9:08 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
1820
0
طباعة
المواطن - الرياض

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس أول – تطوير الويب بلغة الجافا Senior Engineer – Java Web Development)، لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب أو أي تخصص ذات صلة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:
– مهندس أول – تطوير الويب بلغة الجافا (Senior Engineer – Java Web Development).

الشروط:
– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب أو أي تخصص ذات صلة).
– خبرة من 4 إلى 6 في مجال تطوير البرمجيات ذات صلة.
– الحد الأدنى 4 سنوات خبرة في تطوير الويب جافا.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم