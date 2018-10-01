شركة علم تعلن توفر وظائف تقنية.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت شركة علم عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مهندس أول – تطوير الويب بلغة الجافا Senior Engineer – Java Web Development)، لحملة درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب أو أي تخصص ذات صلة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مهندس أول – تطوير الويب بلغة الجافا (Senior Engineer – Java Web Development).

الشروط:

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (تقنية المعلومات أو نظم المعلومات الإدارية أو علوم الحاسب أو أي تخصص ذات صلة).

– خبرة من 4 إلى 6 في مجال تطوير البرمجيات ذات صلة.

– الحد الأدنى 4 سنوات خبرة في تطوير الويب جافا.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).