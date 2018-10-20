شركة يابانية تتبع نظام مكافآت مبتكر لموظفيها

المواطن - متابعة

شرعت شركة “كريزي” اليابانية المختصة بالتخطيط لحفلات الزفاف في طوكيو، بتطبيق نظام حوافز مبتكر يعتمد على منح الموظفين مكافآت تحتسب بالنقاط لتشجيعهم على الحصول على ساعات نوم كافية في الليل، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على أدائهم وإنتاجيتهم.

وتعاونت الشركة المذكورة مع شركة “إيرويف” للتكنولوجيا، لتصميم تطبيق “سليب أناليسيس” الذي يمكن تثبيته على هواتف الموظفين الذكية، والذي يعمل على تحديد الأشخاص المؤهلين لتلقي النقاط الإضافية وفقًا لعدد ساعات النوم التي يحصلون عليها.

ويعمل التطبيق الجديد على تحليل عادات نوم الموظفين، وقياس درجة عمق النوم لديهم، وتحديد عدد ساعات النوم التي يحصلون عليها، ليتم منحهم مكافآت تحتسب بالنقاط.

فإذا تبين بأن الموظف ينام 6 ساعات في الليلة على الأقل، لمدة خمس ليال في الأسبوع فإنه يحصل على 500 نقطة أي ما يعادل 4.50 دولار.

وحظي النظام الجديد بترحيب موظفي الشركة، خاصة بعد أن حصل عدد منهم على مكافآت النوم التي يمكنهم إنفاقها داخل الكافتريات والمقاهي المتواجدة في مبنى الشركة.

يذكر بأن الشركة اعتمدت نظام المكافآت الجديد في العاشر من أكتوبر الجاري، بعد فترة تجريبية أظهر خلالها الموظفون تحسنًا في أدائهم الوظيفي وإنتاجيتهم، بحسب ما نقل موقع “أوديتي سنترال”.