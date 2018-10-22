شكوى عاملات نظافة مركز تأهيل الرياض من تأخر الرواتب تكشف مفاجآت أخرى!

المواطن - الرياض

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها وقفت على شكوى عدد من عاملات النظافة بشأن تأخر رواتبهن، وتأكدت من وجود مشاكل تعاقدية بين المنشأة والوافدات.

وقالت العمل في بيان لها اليوم: إشارةً إلى ما تم تداوله حول شكوى عاملات النظافة بمركز التأهيل الشامل بالرياض، وأنهنّ لم يتسلمن أجورهن.. توضح الوزارة أنه بعد التحقق من وضع المنشأة المتعاقدة مع العاملات تبين أنها سلمت الأجور لهن حتى الشهر الماضي، واتضح وجود خلافات تعاقدية بين المنشأة والعاملات الوافدات.

ولفتت العمل إلى أنها لاحظت تجاوزات في تصرفات عدد من العاملين في الشركة مع بعض العاملات الوافدات أثناء مقابلتهن بسبب رفضهن العمل، وتم الرفع للجهات المختصة بتلك التجاوزات لاتخاذ اللازم؛ وفق الأنظمة.

وشددت الوزارة أنها اتخذت كافة الإجراءات لضمان استمرار الخدمة المقدمة.