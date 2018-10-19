شمال المملكة في ظلام دامس .. والسعودية للكهرباء تعلق

المواطن - الرياض

شهدت بعض المناطق في شمال المملكة، انقطاع التيار الكهربائي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وغرقت منطقة تبوك في الظلام الدامس، حيث شمل انقطاع التيار، كلا من منطقة تبوك كاملة ومحافظاتها حقل وضباء والبدع.

ودشن مغردون وسما بعنوان “ليالي تبوك يا أجمل الليالي”، حيث تداولوا خلاله صورا ومقاطع فيديو تظهر انقطاع الكهرباء عن المنطقة.

من جهتها علقت الشركة السعودية للكهرباء بقولها إن سبب انقطاع التيار، بعض التقلبات الجوية، حيث فقدنا بعض خطوط النقل.

وأضافت السعودية للكهرباء، أن جميع فرق الشركة تعمل على إعادة التيار الكهربائي شمال المملكة، والتي بدأت تعود فعليا بشكل تدريجي.