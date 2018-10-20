صاروخ جوي بالخطأ من الناتو يُغضب روسيا

المواطن - متابعة

حذرت روسيا حلف شمال الأطلسي من الحوادث الجوية الخطيرة التي تتورط فيها طائرات الحلف خلال عمليات التدريب المختلفة، وذلك بعد شهرين من إطلاق مقاتلة إسبانية صاروخ جو-جو فوق إستونيا عن طريق الخطأ كان يمكنه الوصول إلى الأراضي الروسية.

وشمل التمرين طائرة إسبانية وطائرتين فرنسيتين من طراز ميراج 2000، وتم إجراؤه فوق منطقة تدريب بإستونيا على بعد 60 ميلاً فقط من الحدود مع روسيا.

ولم يستهدف الصاروخ الذي يبلغ مداه حوالي 60 ميلاً ويحمل رأساً حربية شديدة الانفجار بوزن 50 رطلاً، هدفاً محدداً لكنه اتجه ناحية الشمال دون معرفة موقعه النهائي.

وعلى أثر ذلك، أوقفت إستونيا المناورات الجوية للناتو لإجراء تحقيق، لكن بعد 10 أيام من البحث، لم يتمكن الجيش الإستوني من استعادة الصاروخ الذي يتمتع بميزة تدمير ذاتي، حسبما أفادت صحيفة إل بايس الإسبانية في سبتمبر.