صافرة أسترالية تُدير مباراة العراق والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الأرجنتيني في المباراة الأولى من مباريات الدورة الرباعية، والمُقامة حاليًّا في السعودية.

وسيُدير الحكم الأسترالي جاريد جيليت مباراة المنتخب العراقي أمام الأرجنتين وسيعاونه كل من آشلي بيشام وأوين جولد ريك.

وسيكون الحكم بيتر جرين هو الحكم الرابع في المباراة، أما كريس جونز فسيكون حكم تقنية الفيديو.

وتُقام مباراة العراق والأرجنتين على ملعب الأمير فيصل بن فهد” الملز” في الرياض.

وكان علي عدنان لاعب المنتخب العراقي أكد في تصريحاته، على أن منتخب بلاده سيقدم كل ما لديه أمام المنتخب الأرجنتيني من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وطالب علي عدنان الجماهير السعودية بدعم المنتخب العراقي اليوم في مباراته الأولى في بطولة سوبر كلاسيكو.

سيواجه المنتخب العراقي، نظيره السعودي في المباراة الثانية بالبطولة الرباعية يوم الاثنين المقبل.

سبق للمنتخب العراقي الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في مناسبة واحدة كانت في عام 2007 بعد الفوز على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.