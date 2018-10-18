صافرتان برتغالية وهولندية لمباراتي اليوم دوريًا

المواطن - محمد سمعه

يُدير الحكم البرتغالي أرتو سواريز مباراة الحزم والقادسية ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيعاون الحكم سواريز كل من ريكاردو سانتوس وأنطونيو جودينيو، بينما سيكون الكرواتي إيفان بيبك حكم رابع وحكم الفيديو هو البولندي سيمون مارتشينياك.

أما الحكم الهولندي داني ماكيلي فسيدير مباراة الوحدة والفيحاء تحكيميًا اليوم، وسيعاونه كل من الحكم ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا.

أما الحكم الرابع فسيكون ألارد ليندهوت وسيتولى جوشيم كامفويس مهمة حكم الفيديو.

يذكر أن مباراة الحزم والقادسية تُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، بينما تُقام مباراة الوحدة والفيحاء على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع.

وخسر الحزم في الجولة الخامسة في بطولة الدوري من نادي النصر بخماسية مقابل هدف، أما القادسية فخسر من نادي الوحدة بهدف دون رد.

بينما خسر الفيحاء من الرائد بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة، أما الوحدة ففاز على فريق القادسية في الجولة ذاتها.