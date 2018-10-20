صافرتان بولندية وهولندية لمباراتي اليوم دوريًّا

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباراتي اليوم في ختام منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُدير مباراة الاتفاق والأهلي طاقم تحكيم بولندي مكون من؛ بافيل جيل حكم ساحة، ويُساعده كلٌّ من توماس ليستكيفيس ورادوسلاو سيجا، والحكم الرابع الكرواتي إيجور باجاك، والويلزي سيمون لي أيفانس حكم فيديو.

ويقود مباراة الشباب والهلال طاقم تحكيم هولندي مكون من؛ حكم الساحة داني ماكيلي، ويُساعده الثنائي ماريو ديكس وهيسيل ستيجسترا، والحكم الرابع الارد ليندهوت، وحكم الفيديو جوشيم كامفويس.

وتُقام مباراة الاتفاق والأهلي، عند الساعة 5:50 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، فيما يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الهلال، عند الساعة 7:45 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.