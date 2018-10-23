صحة الجوف الأولى في الأداء بالنصف الأول من 2018

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

كرم وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن الشهراني، بعد تميز أداء صحة الجوف خلال النصف الأول من العام 2018م.

وجاء التكريم أثناء اجتماع الوزير بمدراء الشؤون الصحية بالمملكة، حيث يأتي بعد أن حصلت صحة الجوف على المركز الأول في الأداء على مستوى المملكة للنصف الأول من العام 2018م.

يذكر أن قطاعات صحة الجوف تشهد تطورًا متسارعًا ودعم بالكوادر الطبية المتميزة، وافتتاح عددٍ من الأقسام الطبية الجديدة، وتأتي هذه الخطوات تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)، حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.