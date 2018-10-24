صحة القصيم تُقنع 1427 سيدة بالفحص المبكر لسرطان الثدي

المواطن - القصيم

نجحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم في إقناع 1427 سيدة لإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك بعد أن خضعن لجلسات توعوية خلال الحملات التي نفذتها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، والذي يعتبر الشهر العالمي للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي.

وذكرت صحة القصيم أن إدارة التواصل والعلاقات والتوعية أعدت خطة وزنامة متكاملة بالتعاون مع المستشفيات وقطاعات الصحة العامة بصحة القصيم، لتفعيل حملة ضخة للتوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي، حيث تم إقامة الحملة في 140 موقعًا داخل وخارج المنشآت الصحية شملت إقامة برامج وورش عمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المولات التجارية، تنفيذ الديوانيات التوعوية بالمنتزهات، والمحاضرات التوعوية بالمدارس والكليات، والتي استهدفت العنصر النسائي، وكان لتلك الحملات التوعوية أثر إيجابي على إقناع السيدات المستهدفات من الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وبينت الشؤون الصحية أنها خصصت فريقاً نسائياً لتقديم التوعية للفئات المستهدفة، وتقديم الرأي والمشورة والتدريب على الفحص الذاتي لسرطان الثدي، حيث نجحن في إقناع 1427 سيدة مستهدفة، وخضعن للكشف المبكر لسرطان الثدي منذ بداية الحملات لشهر أكتوبر الجاري بنسبة 184% من المستهدفات، فيما جرى توعية 61701 سيدة بنسبة 240% من المستهدفات بمنطقة القصيم، مضيفة إلى أن صحة المنطقة، هيأت 6 مستشفيات لاستقبال وإجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي عبر جهاز الماموجرام، وهي: مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، ومستشفى بريدة المركزي، ومستشفى البكيرية العام، ومستشفى الملك سعود بعنيزة، ومستشفى الرس ومستشفى المذنب.