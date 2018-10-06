صحة جازان توضح حقيقة الجديري المائي بمستشفى الملك فهد المركزي

المواطن - علي شيبان - جازان

أوضحت صحة منطقة جازان أنه إشارةً إلى ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسجيل حالات مصابة بالجديري المائي (العنقز) فإنه تم تشخيص ٤ حالات بين المخالطين لحالة جديري مائي (عنقز) وجميعهم في وضع صحي مستقر وغادروا المستشفى.

الجدير بالذكر أن الجديري المائي (العنقز) مرض فيروسي مُعدٍ يصيب الأطفال بالدرجة الأولى وينتقل إلى المخالطين من مختلف الأعمار الذين لم يسبق لهم الإصابة بالفيروس أو الحصول على التطعيم.

ويمكن الوقاية من الفيروس ومضاعفاته باستخدام لقاح الجديري المائي المضمن في جدول التطعيمات الأساسية لجميع الأطفال.

وتشمل الإجراءات الوقائية في المنشآت الصحية عزل المصاب وتشديد إجراءات مكافحة العدوى وتطهير البيئة المحيطة بالمصاب لمنع انتقال الفيروس إلى المرضى الآخرين.