صحة مكة ترفع حالة الطوارئ بسبب موجة الأمطار

المواطن - عبدالرحمن المحمادي

رفعت صحة منطقة مكة المكرمة، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بسبب موجة الأمطار التي تشهدها المنطقة المقدسة.

ودعا المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور، وائل حمزة مطير، جميع الجهات الصحية ممثلة في المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة مكة المكرمة، برفع حالة الطوارئ.

في ذات السياق أوضح المتحدث الرسمي بصحة مكة ، حمد بن فيحان العتيبي أن صحة مكة شددت على ضرورة تعزيز أقسام الطوارئ في المستشفيات بالكوادر الطبية والتجهيزات اللازمة وسيارات الإسعاف، ووضعها في حالة استعداد لأي طارئ قد يحدث جراء الأمطار .

وتتضمن الاستعدادات أيضًا الجاهزية لاستقبال الحالات المتوقعة من جراء هطول الأمطار، مؤكدا وجود تواصل بين مديري المستشفيات وإدارة الطوارئ والأزمات للحالات الطارئة والحرجة، مفيدا أن إدارة الطوارئ والأزمات جاهزة وتعمل على مدار الـ24 ساعة للتنسيق ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات التي أنهت استعداداتها للحالات الطارئة كافة.