صحيفة برازيلية تعترف بفقر منتخبها فنيًّا أمام الأخضر

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق فوز غير مقنع فنيًّا على حساب المنتخب السعودي؛ بنتيجة هدفين دون رد بالأمس، ضمن لقاءات المنتخبين في البطولة الرباعية الودية.

وذكرت شبكة جلوبو إسبورتي البرازيلية، أن قوة أداء المنتخب السعودي جعلت الإعلام البرازيلي يُطالب تيتي مدرب منتخب راقصي السامبا بضرورة إجراء ست تغييرات على تشكيلة البرازيل لضعف الأداء الفني قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الرباعية.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، أن المنتخب البرازيلي فاز بأداء فقير فنيًّا على المنتخب السعودي، وأشادت في الوقت بمستوى المنتخب السعودي التصاعدي في المباراة، والذي كان قريبًا من إحراج المنتخب البرازيلي في أكثر من مناسبة.

وفي السياق ذاته تحدثت الصحافة الأرجنتينية متمثلة في صحافة OLE الأرجنتينية، والتي أثنت على قوة المنتخب السعودي في المباراة، مضيفة أن عامل الخبرة هو من حسم المباراة لمصلحة المنتخب البرازيلي.

يذكر أن المنتخب البرازيلي أحرز له كل من اللاعب جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وزميله أليكس ساندرو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراة ألغى فيها حكم اللقاء الهولندي هدفًا للمنتخب البرازيلي في الشوط الأول بداعي التسلل.

سيخوض المنتخب السعودي مباراته الثانية في الدورة الرباعية، أمام منتخب العراق بعد غد الاثنين في مباراة ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، أما منتخب البرازيل فسيواجه منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في جدة.