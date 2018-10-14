صراخ الحاقدين على قدر أوجاعهم .. مفاجآت تتكشف قريبًا

المواطن - سعد العقيل

“هجوم الحاقدين على بلادنا لا يزيدنا إلا حبًّا لها ولحمة وصفًّا واحدًا في وجوه الأعداء”، هذا ما أكده المواطنون ردًّا على الحملة المستعرة التي تواجهها المملكة والتجاذبات السياسية التي تتعرض لها السعودية على خلفية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في تركيا.

رحلة عطاء مستمرة:

وعبر وسم كلنا نفدي السعودي تسارع المغردون للتعبير عن حبهم للمملكة، بكلمات مؤثرة تنم عن وعي وحس وطني عالٍ.

في البداية قال عبدالله الهاشمي: “بلاد التوحيد الحبيبة كم أنت راسخة شامخة.. ماضيةٍ بكل جد نحو المجد.. ماسكه زمام السيادة والريادة.. لم تلتفت لكل حاقدٍ حاسد.. لله درك يا هذا البلد الأمين كلما ازددت تطورًا وتقدمًا ازدادت الكلاب نباحًا وألمًا”.

وأضافت لمى الهاجري: “وطني..أعطيت ولا تزال تعطينا الكثير.. أعاهدك ألا يحب قلبي وطن سواك، وأعاهدك ألا أصدق أكاذيبهم التي يحيكونها حولك عشت أبيًّا وحرًّا، وأنت أمانة في أعناقنا، ولك منا كل الوفاء والولاء، ونفتخر بالانتماء إلى ترابك الغالي”.

وأنشد فهد المطيري قائلًا:

حماكَ اللهُ يا وطني *** من العدوان والفِتَنِ

وأبقى العز مؤتلقا *** بأرضك طيلة الزَّمَنِ

وأعلى المجد متخذا *** بروضك آمنَ السَّكَنِ

ببسط الله خالقنا *** بآلاء من المنَنِ

بأنقى الوصف يتحفنا *** بأصفى المنظرِ الحَسَنِ

وحدة الصف:

ودعا أحمد الغانمي إلى توحيد الصف والدفاع عن الدين والوطن بقوله: “تتعرض بلادنا الحبيبة هذه الأيام لحملة غير مسبوقة من أهل الكذب وعباد المال وأذناب إيران.. السعودية جعلت صراخ الحاقدين على قدر أوجاعهم جعلها الله شوكة في حلوقهم وجعل تدبيرهم في تدميرهم انبحوا فلا يهمنا نباحكم هل يضر السحاب نباح الكلاب دافعوا عن وطنكم”.

أما الريم فقالت: “عندما يكون أمن الوطن واستقراره هدفًا للأعداء نقف صفًّا واحدًا متماسكًا لنعلن للملأ أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، باذلين في سبيل ذلك كل ما نملك من الغالي والنفيس، مجددين السمع والطاعة لولاة أمرنا حفظهم الله.”

أكاذيب ومزاعم:

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية أكد شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

كما أكد سموه أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

ونوه سموه بالتعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مؤكدًا سموه على أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية.

كما شدد سموه على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.