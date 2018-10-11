صراعات وانشقاقات تعصف بميليشيا الحوثي الإرهابية

المواطن - الرياض

تشهد أوساط الميليشيات الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران انقسامات وانشقاقات بين صفوف قياداتها العليا.

وأكبر مثال على ذلك الخلاف بين عبدالملك الحوثي وعمه مفتي الميليشيات الحوثية محمد عبدالعظيم الحوثي وأتباعه.

ويؤكد المراقبون أنه تجري حاليا، عمليات تصفية جسدية لبعض المنشقين من خلال عمليات اغتيال مباشرة أو تفجير منازلهم.

وقامت الميليشيات بمهاجمة منزل الدكتور عباس محمد زيد ونهب ما به من مستندات وأجهزة، وهو شقيق المطلوب رقم 14 لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الدكتور حسن محمد زيد وزير الرياضة فيما يسمى بحكومة الإنقاذ غير المعترف بها دوليًّا وأحد قادة الميليشيات الحوثية.