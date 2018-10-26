صفعة جديدة لـ حزب الله .. ترامب يوسع العقوبات الأمريكية ويحد من تمويل الميليشيا

المواطن - متابعة

في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمواجهة إرهاب ميليشيات حزب الله وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قانونا ينص على فرض عقوبات على من يدعمون ميليشيات حزب الله اللبناني.

وقال البيت الأبيض في بيان: “القانون الذي وقعه الرئيس ترامب اليوم، يعزل بشكل أوسع حزب الله عن النظام المالي الدولي ويحد من تمويله.

وأضاف البيان:”هذه العقوبات موجهة ضد أشخاص أجانب وجهات حكومية تسهل وتدعم عن وعي حزب الله والشبكات المرتبطة به، المتورطة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم عبر الحدود”.

وفقا للبيت الأبيض، تنص العقوبات على وجه الخصوص، تجميد الأصول، وإلغاء تأشيرات الدخول للولايات المتحدة وحظر الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في 16 مايو الماضي، عقوبات على أعضاء من القيادة العليا في الحزب اللبناني، بينهم أمينه العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم، إضافة إلى أفراد لهم صلة بالحزب.

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