صفقات بقيمة 50 مليار دولار في اليوم الأول لمؤتمر دافوس الصحراء

المواطن - محمود نبيل - تصوير: أثير الحربي

قالت وكالة أنباء رويترز الدولية إن المملكة ستوقع على صفقات مختلفة بقيمة 50 مليار دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية متنوعة خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الوكالة الدولية نقلًا عن مصدر رفيع المستوى، أن المملكة ستوقع صفقات تزيد قيمتها على 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواسعة.

وأوضحت أنه في يوم الافتتاح لمؤتمر مستقبل الاستثمار المعروف بـ”دافوس الصحراء” ستوقع المملكة هذه الصفقات مع شركات مثل ترافيجورا وتوتال الفرنسية وهيونداي الكورية ونورينكو وشلمبرجير وهاليبرتون وبيكر هيوز.

وأوضحت رويترز أن مئات من المصرفيين والمسؤولين التنفيذيين في الشركات المختلفة انضموا إلى مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في الوقت الحالي بالرياض، وهو حدث سنوي يهدف إلى المساعدة في جذب مليارات الدولارات من رأس المال الأجنبي كجزء من الإصلاحات الرامية إلى إنهاء الاعتماد على صادرات النفط.

وقال ياسر الرميان العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادي في المملكة، الداعم الرئيسي لهذا الحدث، إن السعودية أصبحت أكثر شفافية، وإن الصندوق السعودي للاستثمار العام واصل تطوير صناعات جديدة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكد الرميان أن الصندوق استثمر في 50 أو 60 شركة من خلال صندوق الرؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وسيجلب معظم هذه الشركات إلى المملكة.

وتعهد صندوق الاستثمار العام بأن تكون الأولوية بشكل أساسي للشركات والاستثمارات التكنولوجية، بما في ذلك صفقة بقيمة 45 مليار دولار للاستثمار في صندوق الرؤية للمؤسسة المالية اليابانية.