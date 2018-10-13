صلاح قد يغيب عن مباراة العودة أمام سوازيلاند للإصابة

المواطن - أميرة محمد

حالة من القلق انتابت جماهير كرة القدم المصرية، والإنجليزية على حد سواء، بعد الأخبار التي أكدت تعرض اللاعب محمد صلاح -نجم المنتخب الأول المصري لكرة القدم- لإصابة عضلية، خلال لقاء الفراعنة أمام نظيره السوازيلاندي، أمس الجمعة، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكان صلاح قد غادر الملعب قرب نهاية -اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة برباعية لهدف- بعد تعرضه لإصابة عضلية، الأمر الذي قد يغيبه عن مباراة العودة أمام سوازيلاند.

ومن جانبه انتقد المدير الفني لمنتخب مصر، خافيير أجيري -في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة- أرضية ملعب المباراة واعتبرها سببًا رئيسًا في إصابة صلاح، وزميله في المنتخب عمرو طارق.

وتحدث أجيري عن إصابة صلاح، مشيرًا إلى أنها “غير واضحة”، مضيفًا: “سيخضع اللاعب لأشعة” لتحديد قوة الإصابة، وتأثيرها على مسيرته”.

وكان المنتخب المصري قد حقق فوزًا عريضًا على ضيفه المتواضع، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة في الكاميرون.

ورفعت مصر رصيدها إلى 6 نقاط من 3 مباريات في المجموعة العاشرة، بالتساوي مع تونس التي تلعب مع ضيفتها النيجر السبت.