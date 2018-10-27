صلة تطرح تذاكر مباراة الهلال ونقط العراقي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية عن طرح تذاكر مباراة الهلال ونفط العراقي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره نفط العراقي، بعد غد الاثنين، في ذهاب دور الـ32 من كأس زايد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وكشفت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توافر تذاكر مباراة الهلال ونفط العراقي عبر منافذ استاد الأمير فيصل بن فهد، بالأسعار التالية؛ 30 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 300 الفضية، و500 الذهبية.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، للفوز على نفط العراقي، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب والاقتراب من التأهل إلى دور الـ8 من كأس زايد للأندية الأبطال.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مباراة نفط العراقي بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه في الكلاسيكو أمام الاتحاد، ليواصل سلسلة انتصارات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.