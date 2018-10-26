صندوق الثروة النرويجي يخطط لزيادة استثماراته في المملكة إلى الضعف
لديه أصول بقيمة تصل إلى 6.9 مليار كرونة نرويجية

صندوق الثروة النرويجي يخطط لزيادة استثماراته في المملكة إلى الضعف

2018/10/26
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرباض

كشف ينفا سلينجستاد، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي في النرويج، اليوم الجمعة، أن الصندوق سيزيد استثماراته في المملكة إلى المثلين عندما تدرج المملكة على المؤشر المرجعي الخاص بالصندوق بعد أشهر قليلة من الآن.

ولدى الصندوق في الوقت الحالي أصول سعودية بقيمة تصل إلى 6.9 مليار كرونة نرويجية، ما يعادل 824.82 مليون دولار.

وقال سلينجستاد في تصريحات إلى “رويترز”: “نستثمر في شركات لا في دول. استثماراتنا في الشركات التي مقرها السعودية لن تتغير على أساس تطورات سياسية”.

وفي سياق متصل، تجاوزت قيمة صفقات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض 55 مليار دولار؛ مما عكس مدى الالتزام وسقف الطموح، وجلسات حوارية جمعت خبراء في قطاعات اقتصادية، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.


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