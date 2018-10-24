صندوق مشبوه يخلي مكاتب CNN في نيويورك

صندوق مشبوه يخلي مكاتب CNN في نيويورك

2018/10/24
الساعة 5:29 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تم إخلاء مركز تايم وارنر الذي يضم شبكة CNN ووسائل إعلام أخرى في نيويورك بسبب جهاز مشبوه، بحسب نبأ عاجل بثته سكاي نيوز.
والمعروف أن وارنر ميديا هي شركة إعلامية أمريكية متعددة الجنسيات مقرها في مركز تايم وارنر بمدينة نيويورك. تعتبر اليوم ثالث أكبر الشبكات التلفزيونية في العالم والتصوير التلفزيوني وإنتاج برامج الترفيه من حيث الإيرادات. وفي نفس الوقت تعتبر أكبر تكتل لوسائل الإعلام في العالم.

 


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