صورة تعكس فضل المعلم ووفاء التلميذ.. طبيب يجري عملية لمعلمه بالمرحلة الابتدائية

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

“مضت سنوات طويلة قبل أن نلتقي مجدداً.. ‏التقينا هذه المرة بشكل مختلف.. كمريض وطبيب”، بهذه الكلمات عبَّر استشاري جراحة العظام الدكتور أحمد القرني عن شعوره تجاه معلمه في المرحلة الابتدائية عند إجراء عملية جراحية له.

وعبَّر استشاري جراحة العظام بمواقع التواصل الاجتماعي تويتر عن امتنانه لمعلمه بتغريدة لقيت تداولاً واسع قال فيها: “الأستاذ الفاضل عبيد القرني.. معلمي في المرحلة الابتدائية مضت سنوات طويلة قبل أن نلتقي مجدداً.. ‏ التقينا هذه المرة بشكل مختلف.. كمريض وطبيب، حيث أجريت له عملية جراحية هذا اليوم عبارة عن منظار للركبة ‏ألف الحمد لله على السلامة أستاذي..

‏طهور ولا بأس عليك ”

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة، تجمع الطبيب والمعلم، داعياً الله أن يمن على أستاذه بالصحة والسلامة.