صورة لقاتل المبتعث أبو الفرج في أميركا ومكافأة لمن يدلي عنه

المواطن - الرياض

التقطت شرطة كورال جابلز، في ميامي، معلومات توصل إلى قاتل الطالب المبتعث، ياسر أبو الفرج، البالغ من العمر 23 عامًا.

وتم التعرف على الجاني عن طريق كاميرات المراقبة، فيما نشرت الشرطة صورة له في وسائل التواصل الاجتماعي مطالبةً إياه بتسليم نفسه، كما أعلنت مكافأة تصل إلى 3 آلاف دولار لمَنْ يدلي بمعلومات تسهم في القبض عليه.

وكان أبو الفرج قد عُثر عليه مقتولاً في شقته، في مشهد وصفه الجيران بالشنيع، إذ أشارت العلامات إلى أنه تعرض للضرب.

ويبحث المحققون في جرائم القتل عن أسباب وفاة المبعتث الذي جاء إلى الولايات المتحدة لبدء حياة جديدة، فيما يأتي ذلك فيما يشعر السكان بالقلق لأن القاتل لا يزال طليقاً.