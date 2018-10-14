صورة نادرة.. الملك سلمان والملك عبدالله والأمير سلطان في جولة بالسیارة في شارع بالریاض

المواطن - الرياض

وثقت صورة تاريخیة نادرة متداولة عبر مواقع التواصل، ثلاثة ملوك للمملكة العربیة السعودية، أثناء جولة في أحد شوارع منطقة الرياض.

وأظھرت الصورة الملك فیصل في شارع الوزير بالرياض، برفقة الملك عبدالله والملك سلمان والأمیر سلطان عام ١٣٩٤ھ ، داخل إحدى السیارات.

وظهر في الصورة، اصطفاف المواطنين على جانبي الطريق لتحیتھم والترحیب والاحتفاء بھم.

وانھمرت التعلیقات والتغريدات على الصورة التي يبدو أنھا التقطت في لیلة ماطرة قبل 46 عاما، داعین للمملكة بدوام التقدم والرقي والازدھار.