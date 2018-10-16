صورة نادرة للملك المؤسس على متن مدمرة أمريكية

المواطن - الرياض

وثقت صورة متداولة، مشاهد نادرة، لمؤسس البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، على متن المدمرة “میرفي” التي أقلته للقاء الرئیس الأمريكي فرانكلین روزفلت عام 1945م.

وكان الملك المؤسس يستقل المدمرة “میرفي” التي نقلته من میناء جدة إلى قناة السويس المصرية، حیث التقى الرئیس روزفلت على متن الطراد الحربي “كوينسي” بمنطقة البحیرات المرة بالقناة.

يذكر أن تلك كانت أول مرة يغادر فیھا الملك عبدالعزيز المملكة، حیث أرسى ذلك اللقاء أسس ودعائم العلاقات السعودية – الأمريكیة الممتدة منذ ذلك الحین.