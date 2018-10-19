صورة وفيديو .. حسين عبد الغني ينزف بعد عراكه مع معاذ الاتحاد

صورة وفيديو .. حسين عبد الغني ينزف بعد عراكه مع معاذ الاتحاد

2018/10/19
الساعة 10:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أوضح مراسل قناة دوري بلس أن اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد، اعتدى على اللاعب حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي أحد بعد نهاية مباراة الفريقين اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المراسل أن اللاعب حسن معاذ انتظر كثيرًا اللاعب حسين عبد الغني للعراك معه في غرفة خل، مما أدى لتعرض الأخير للنزيف عند منطقة العين.

وكانت مباراة أحد والاتحاد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في لقاء الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 


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