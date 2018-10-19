صورة وفيديو .. حسين عبد الغني ينزف بعد عراكه مع معاذ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أوضح مراسل قناة دوري بلس أن اللاعب حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد، اعتدى على اللاعب حسين عبد الغني ظهير أيسر نادي أحد بعد نهاية مباراة الفريقين اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المراسل أن اللاعب حسن معاذ انتظر كثيرًا اللاعب حسين عبد الغني للعراك معه في غرفة خل، مما أدى لتعرض الأخير للنزيف عند منطقة العين.

وكانت مباراة أحد والاتحاد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق في لقاء الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حسن معاذ يعتدي بالضرب عل حسين عبد الغني pic.twitter.com/N5ZCGLJAB2 — محايد خطير 🇸🇦 (@Mohayed999) October 19, 2018

🚨|عاجل

فيديو لـ اعتداء حسن معاذ على اللاعب حسين عبد الغني بعد نهاية المباراة pic.twitter.com/tcyy29t6bA — السناب الرياضي (@o15sport) October 19, 2018